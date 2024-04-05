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الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة

الحديد
الحديد

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم  الجمعة 5 أبريل، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 46000 و41000 ألف جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

 

 وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

 

أسعار الحديد في الأسواق اليوم 

 

الحديد 

 

 سجل متوسط سعر حديد عز 46 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 45 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 43 ألف جنيه للطن.

 

 بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 42 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 42 ألف جنيه للطن.

 

وحققت أسعار حديد بشاي 45 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 42 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 41 ألف جنيه للطن.

 

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 41 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 42 ألف جنيه للطن.

 

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أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء

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أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الإثنين

 

 

 

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