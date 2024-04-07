مياة الفيوم تنظم حملات توعية للحد من الاسراف فى الاستخدام

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية بالشركه تقوم بتنفيذ حملات توعية لتوعية المواطنين بعدم الاسراف فى استخدامات مياه الشرب خاصة في هذه الأيام التى تسبق عيد الفطر المبارك من أعمال غسيل السجاد والارضيات والتى بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب دون الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها فى الاستخدامات الآدمية.

واضاف أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات بمراكز اطسا وسنورس والفيوم وطامية وابشواى ومدينه الفيوم بهدف نشر ثقافة وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه واستخدامها قدر الاحتياج والحفاظ عليها من الاهدار وضرورة إعادة استخدام المياه المستعمله في تنظيف الارضيات وعدم تحمل شبكات الصرف الصحي أعباء من المياه المستخدمه فوق طاقتها الاستيعابية مما يؤدى إلى الانسدادات والطفوحات نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب مما يؤثر أيضا على العمر الافتراضي لعمل هذه الروافع والمحطات بجانب تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات التى توضح اهميه المياه بجانب طرق التواصل مع الشركه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى أو إستفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحى.

تكريم حفظة القرآن الكريم

ومن جهه اخرى كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم نحو ٧٠ من حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وذلك من خلال مسابقة نظمتها اللجنة الرياضية بالشركة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة خلال شهر رمضان المبارك بحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية وأعضاء اللجنة الرياضية بالشركة ، و محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والشيخ عبدالرحمن شعبان عبد الحكم وذلك خلال احتفاليه نظمتها الشركه احتفالا واحتفاء بحفظة القرآن الكريم

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن المسابقة تم تقسيمها لأربع مستويات مختلفة فى حفظ القران تم اختيار 10 من أبناء العاملين الذى اجتازوا الاختبارات من أول 3 مستويات بإجمالي 30 شخصا ونحو 40 آخرين تم تكريمهم كمستوى رابع حيث تم الاستعانه ببعض الائمه بمديرية أوقاف الفيوم لأجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جموع العاملين وحتى تكون هناك حياديه وشفافيه أيضا فى إختيار أبناءنا المتميزين من حفظه كتاب الله .

وأشاد النجار بجهود اللجنه الرياضيه في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تخلق نوعا من التنافس الشريف بين أبناءنا فى حفظ كتاب الله والسعى دائما لتحقيق مراكز متقدمه فى تلاوته وتجويده والوقوف على معانيه وتدبر آياته والعمل بأحكامه وتطبيق ذلك في كافه تعاملتنا اليوميه لأننا نكتسب منه أخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف لانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

كما أثنى على جهود العاملين في الشركه فى حفظ أبناءهم لكتاب الله ومتابعتهم المستمرة حتى يكون لدينا أجيالا قادرة على العطاء والإخلاص فى بناء الجمهورية الجديدة طبقاً لرؤية مصر 2030 هذا بجانب تكريمهم من قبل الشركه ماديا ومعنويا حتى يكون هناك حافزا قويا لمواصلة التفوق والنجاح فى حفظ كتاب الله







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