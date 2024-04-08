وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يستقبل أطباء التكليف الجدد

إستقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، اليوم الإثنين ، أطباء التكليف الجدد ، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،وخلال اللقاء وجه وكيل وزارة

الصحة بالبحيرة، الدكتور ياسر السيسى مدير ادارة الرعاية الأساسية، و على عيسى مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية ، و محمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية بتسهيل مهمة

استلام العمل للأطباء الجدد ، وعددهم 620 طبيبا على النحو المبين بالجداول المعلنة بقسم التعيينات ، منعًا للتكدس والإزدحام.

كما وجه بتوفير كافة إحتياجاتهم ، ليؤدوا عملهم على أكمل وجه ، وتوفير التدريب المستمر لهم لرفع الأداء لديهم ، وحثهم على الإجتهاد فى العمل ، وبأن كل طبيب منهم هو رئيس ومسئول عن مكانه ، حتى يشعر المواطن بتحسن المنظومه الصحية وجودتها ،وحتى يشعر بالرضا التام عن الخدمة المقدمة له .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،لأطباء التكليف الجدد، أن التوزيع تم بناء على رغباتهم التى قاموا بتسجيلها على الجوجل فورم الذى تم وضعه لتنسيق عملية التوزيع حسب احتياجات كل إدارة صحية .

وقد قام بإستلام العمل حتى الآن عدد ٤٧٠ طبيبا، وما زالت إجراءات التسليم لباقى الدفعة قائمة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

كان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قد تفقد المتحف الصحى بمديرية الصحة بالبحيره ، وقام بمتابعة العمل بالمتحف والإستفسار عن عدد الزيارات التى استقبلها المتحف منذ افتتاح نائب محافظ البحيرة له ، كذلك أعداد الطلاب الذين استفادوا من الزيارات ، والمدارس التى قامت بالزيارة من داخل مدينة دمنهور، كذلك المدارس التى من خارج نطاق دمنهور .

وأكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على دور التثقيف والتعليم الصحي للأطفال منذ نعومة أظافرهم وبدءًا من المراحل الأساسية في المدرسة في بناء المعرفة والمهارات والتوجهات والسلوكيات الصحية الإيجابية وتشجيع الطلاب على تحسين وتعزيز صحتهم وتجنب العادات والسلوكيات الغير صحية لوقايتهم من الأمراض وكل ما قد يضر بصحتهم .

كما إستفسر عن الموضوعات التثقيفية التى يتم توعية الطلاب بها ومن يقوم بالشرح لهم ، كذلك مدى استجابة الطلاب لمثل هذه الزيارات .

وجديرا بالذكر أن المتحف يستقبل جميع تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة ، فى زيارات مجانية لمحتوياته ، كما يتم خلال تلك الزيارات تقديم شرح وافي لمحتويات المتحف مع تقديم توعية صحية تناسب كل مرحلة سنية ، كذلك توزيع الكتيبات والنشرات الصحية التثقيفية عليهم وعلى المشرفين المرافقين معهم ، وذلك من خلال مدير الإدارة وفريق الثقافة الصحية المشرف على المتحف .