نصائح لشراء الرنجة وتناولها خلال العيد

بعد ساعات قليلة يحتفل المصريين بعيد الفطر المبارك حيث يقبل الكثير منا علي تناول الأسماك المدخنة مثل الرنجة كاحد العادات الغذائية و مظاهر الإحتفال بعيد الفطر لذا نتقدم ببعض المعلومات والنصائح الهامة لجمهور المستهلكين لمعرفتها واتباعها حفاظا علي الصحة العامة.



حذر الدكتور عاطف عشيبة وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية من طرح وتداول انواع غير جيدة من الرنجة في الأسواق لتغطية احتياجات السوق في هذا الوقت.

و الرنجة هي أسماك مدخنة و تم إعدادها وتمليحها باستخدام ملح الطعام ثم تجفيفها جزئيا ثم تعريضها للأدخنة الناتجة عن الاحتراق الغير الكامل لأنواع معينة من الأخشاب أو نشارتها فى حيز محدود بحيث يتخلل الدخان أنسجة اللحم ليكسب الناتج النهائى اللون والطعم والرائحة المميزة للأسماك المدخنة ويكون التدخين أما على البارد أو على الساخن أو نصف الساخن

تصنيع الرنجة



و يمكن للمستهلك الكشف عن سلامة الرنجة بعدة طرق كالتأكد من عدم وجود اي نموات فطرية علي السطح و التأكد من أن الرنجة متماسكة وليست عالية الطراوة ( عيب تصنيع بغرض الكسب من خلال وزن أكبر) ولايوجد أي تهتكات للجلد والأنسجة.

و شم الرائحة وخاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة او مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعني فساد الرنجة

و اضاف شعيبة انه يمكن ايضا الضغط بأصبعي السبابة والابهام حول هذه الفتحة فاذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.

و يعتبر اللون أيضا دليلا هاما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون اما اذا تحول اللون الي الاصفر الباهت البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كل هذه العوامل يمكن أن تكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروبات الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية إذا لم يراعي كل عوامل الجودة في الإنتاج وحتى الاستهلاك.



كما يجب التأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق و من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية و طريقة التدخين علي البارد أم علي الساخن.

و يفضل طهي الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا و اضافة عصير الليمون لخفض الـpH ورفع درجة الحموضة وبالتالي خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

كما يجب نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الغير مرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة و استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.

كما حذر من استهلاك هذه المنتجات مثل الرنجة أو الفسيخ أو الملوحة لفئات معين من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والقلب وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم – نتيجة للمحتوي العالي من الصوديوم في هذه المنتجات.

و اوضح شعيبة ان أفضل الطرق لتجنب الضرر قدر الامكان في تناول الرنجة هو معاملة هذه أسماك الرنجة حراريا فأغلب البكتريا المرضية يتم القضاء عليها عند معاملتها حراريا علي درجة حرارة 68 - 70 5م ولا يكفي تسخينها فقط ولكن لنصل بدرجة الحرارة في جوف السمكة الي الدرجة المذكورة.

