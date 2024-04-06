نشرة التوك شو.. إمام عاشور والعودة للزمالك وأحمد الطيب يرد على جماهير الأهلي

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كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

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مجدي عبدالغني: محمد صلاح فخر للجميع ومن يكرهه لا يحب مصر (فيديو)



علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على الانتقادات الموجهة له من جماهير الأهلي، قائلا: "أنا مش بشتغل الزبون عاوز كده، أنا أقدم ما يجعلني الجمهور للصح والأصح وما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع ومصلحة الوطن، لكن لو الجمهور لو عاوز شمال أو يمين مش هروح شمال أو يمين زي ما هو عاوز".

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أحمد الطيب يرد على جماهير الأهلي: مش هشتغل بنظام "الزبون عاوز كدا"(فيديو)



علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على فوز الأهلي بلقب القرن والجدل الدائر حول هذا الأمر بسبب تمسك الزمالك بأحقيته بالفوز بهذا اللقب.

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الـ7 أكبر من الـ9؟.. أحمد الطيب يستنكر منح الأهلي لقب نادي القرن(فيديو)



فتح الشاعر الغنائي عنتر هلال، النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو الموسيقى، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا.

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عنتر هلال يهاجم شيرين وأنغام وآمال ماهر: حناجر فارغة لا تمتلك بصمة غنائية



قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن حياته لو اختار لها عنوانا سيكون «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».

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إمام عاشور مهاجمُا رضا عبد العال: هجاص وبيقول كلام ميصحش (فيديو)



قال اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عمري ما قلقت من جمهورة الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

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لأول مرة.. إمام عاشور يعلق على إمكانية عودته إلى الزمالك (فيديو)



كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن حقيقة طلبها من الأطباء فصل الأجهزة خلال الفترة الأخيرة من مرضه الخطير.

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سعاد صالح تكشف سبب طلبها فصل الأجهزة عن زوجها في مرضه الأخير

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تأثيرا سلبيا كبيرا على المجتمع، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا عرضة بشكل كبير هذه الأضرار، لذلك تحاول تجنيب ابنتها التعامل مع هذه المنصات كثيرا.

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