مجدي عبدالغني: محمد صلاح فخر للجميع ومن يكرهه لا يحب مصر (فيديو)

كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبد الغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

ولفت إلى أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إلا لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وشدد على أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف كما أنه سند لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.

وكشفت بعض الصحف البريطانية عن ما اسفر عنه غضب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من واقعة استبداله أمام شيفيلد يونايتد أمس.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن محمد صلاح بدا عليه الغضب عقب قيام المدرب الألماني يورجن كلوب باستبدال اللاعب في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وأكدت الصحيفة أن السبب في استبدال اللاعب هو عدم قيامه بأداء مهامه الفنية بالشكل الأمثل، مما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب لإدخال لاعب آخر.

وقال ديون دبلن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق ومراسل إذاعة "بي.بي.سي" من أرضية الملعب: خرج صلاح وهو غاضب وحتى عندما رد التحية على كلوب لم يكن سعيدًا.



نجم ليفربول

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجهة شيفيلد يونايتد، التي انتهت بفوز الريدز 3 / 1 في مباراة جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر محمد صلاح مباراة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدقيقة 60، قبل أن يحل بدلا منه هارفي إليوت.