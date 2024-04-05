إمام عاشور مهاجمُا رضا عبد العال: هجاص وبيقول كلام ميصحش (فيديو)

قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن حياته لو اختار لها عنوانا سيكون «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».



وهاجم إمام عاشور،رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، قائلا :"رضا عبدالعال هجاص لو هو أكبر مني في السن وبحبه، و في كلام بيقولوا ميصحش"، معقبا: ""مينفعش يطلع يقوله غلى لاعيبه كبار بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجة معروفة عنه"

رضا عبدالعال موجود على الشاشات لأن الجمهور يحب الضحك

وأضاف إمام عاشور: “رضا عبدالعال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبدالعال غرضة الضحك والأفيه، والترند، قائلًا: «أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا وزي ما طلع اتكلم عليا اتكلمت عليه وقلت عليه هجاص واتشهر بيها”

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من اللاعبين خلال مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .



ويفتقد الأهلي خلال موقعة الليلة إلي خدمات كل من محمد الشناوي “ إصابة في الكتف ” ، إمام عاشور “ إصابة في الكتف ” ، أليو ديانج “ إصابة في الركبة ” ، ياسر إبراهيم “ إصابة عضلية ” .



إلي جانب غياب الثنائي عمر كمال عبد الواحد و محمود الزنفلي لعدم قيدهم في قائمة الفريق الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة بتعليق التونسي عصام الشوالي.

حكم مباراة الأهلي وسيمبا

وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم التشادي محمد الحاج .

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجلوي في نصف نهائي البطولة القارية .