لأول مرة.. إمام عاشور يعلق على إمكانية عودته إلى الزمالك (فيديو)

قال اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عمري ما قلقت من جمهورة الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

أجمل فصل في حياتي انتقالي للنادي الأهلي

وأضاف إمام عاشور خلال حواره ببرنامج “ع المسرح” على فضائية “الحياة” إن كانت حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي والذي لم يستغرق من تفكيره أي وقت، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصاب، مؤكدًا: «الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف اتأقلم» ويعتبر الفترة التي قضاها في نادي حرس الحدود هي أهم فصل في حياته

أكد إمام أنه من الصعب جدًا الرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك، موضحًا: «صعب ارجع الزمالك لأني اتحطيت في مكان الناس فيه بتحبني وجمهور النادي الأهلي ربنا يعلم حبي ليهم، ونادي الزمالك لما رجعت من الاحتراف محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا»، وتعليقًا على سؤال منى عبد الوهاب بأن جمهور الأهلي هتف وقال عنه «إمام مش عايزينه» رد وقال «والنهاردة بيقولوا ابن النادي».

وقال إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن حياته لو اختار لها عنوانا سيكون «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».

وهاجم إمام عاشور،رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، قائلا :"رضا عبدالعال هجاص لو هو أكبر مني في السن وبحبه، و في كلام بيقولوا ميصحش"، معقبا: ""مينفعش يطلع يقوله غلى لاعيبه كبار بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجة معروفة عنه"



رضا عبدالعال موجود على الشاشات لأن الجمهور يحب الضحك

وأضاف إمام عاشور: “رضا عبدالعال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبدالعال غرضة الضحك والأفيه، والترند، قائلًا: «أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا وزي ما طلع اتكلم عليا اتكلمت عليه وقلت عليه هجاص واتشهر بيها”