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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد الطيب يرد على جماهير الأهلي: مش هشتغل بنظام "الزبون عاوز كدا"(فيديو)

المعلق الرياضي أحمد
المعلق الرياضي أحمد الطيب

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على الانتقادات الموجهة له من جماهير الأهلي، قائلا: "أنا مش بشتغل الزبون عاوز كده، أنا أقدم ما يجعلني الجمهور للصح والأصح وما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع ومصلحة الوطن، لكن لو الجمهور لو عاوز شمال أو يمين مش هروح شمال أو يمين زي ما هو عاوز".

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أحمد الطيب: "شيكابالا" أسطورة كروية وأصبح خارج التقييم

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أحمد الطيب يدافع عن محمد صلاح بعد إخفاق أمم أفريقيا

الأهلي تدخل لمنعي من التعليق على مباريات النادي

وأضاف  أحمد الطيب  خلال  حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: النادي الأهلي تدخل لمنعه من التعليق على مباريات النادي في إحدى القنوات الرياضية، موضحًا: "المعلق الراحل محمود بكر كان بيعلق في قناة الأهلي ولما قال كلمتين على خط وسط ملعب الأهلي إنه بطيء، النادي الأهلي خلى الراجل القامة العظيمة برة القناة".

وتابع: أحمد الطيب: "لو قناة الأهلي مش مطلوب منها إنها تبقى محايدة يبقى مش مطلوب منك إنك تبدي رأيك وأوامرك في قناة مش بتاعتك".

وأكد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، خارج نطاق التقييم.
وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "شيكابالا واحد من أساطير كرة القدم وأصبح خارح التقييم فهو لاعب من طراز فريد ويمتع كل من يشاهده لأنه في حتة تانية".

وأضاف: "أعشق شيكابالا لأنه مثل محمد صلاح لا يجب أن يتم مقارنته على الإطلاق فهو أسطورة عاطفية ويدخل قلب كل من يشاهده داخل الملعب".

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