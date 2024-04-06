سعاد صالح تكشف سبب طلبها فصل الأجهزة عن زوجها في مرضه الأخير

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن حقيقة طلبها من الأطباء فصل الأجهزة خلال الفترة الأخيرة من مرضه الخطير.

وقالت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن زوجها كان يعاني من مرض شديد في الرئة، وكان يتنفس بالأجهزة، وبعد فترة من المرض كانت تتمنى له الموت بسبب ما يتعرض له في أثناء العلاج، وبعد دخوله في غيبوبة كان موضوعا على أجهزة تنفس ولا يتكلم.

ياريت نبطل التدخين ونحافظ على الصحة

وأضافت أنه في وقت من الأوقات طالبت الأطباء بفصل الأجهزة من عليه من أجل أن يرحمه الله، موجهة رسالة هامة لكل مدخن،:" ياريت نبطل التدخين ونحافظ على الصحة".

وكانت الدكتورة سعاد صالح، أكدت أنها تهاجم بعض السيدات اللاتي ترتدين النقاب، بسبب ما يفعلونه تحت النقاب، فالبعض كان يغش في الامتحان باستخدام السماعات.



وأضافت سعاد صالح ، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تعرضت لتهديدات كثيرة بسبب تصريح خاص بها، "انا شخصيا بشمئز من النقاب" وبعد هذا التصريح وجه شخص لها تهديد بالقتل.

وأوضحت سعاد صالح أن زوجها تواصل مع وزير الأوقاف وتم التوصل لهذا الشخص وتم القبض عليه، لافتة إلى أن هذا الشخص كان تعليم متوسط، وكان منظم لأحد الجماعات السلفية، ولكن حصل على العقاب، و زوجها كان له الدور الكبير في القبض على هذا المتهم.

صلاح عبدالله: النقاب "كتلة سواد" لا علاقة له بالإسلام (فيديو)

وأكد الفنان صلاح عبد الله، رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز رجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي رجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

واضاف صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "قناعتي النقاب هو كتلة سواد مش زي إسلامي ولو بنت من بناتي قالت لى عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار ارتداءه هتبقى مشكلة".

واستكمل: فكرة النقاب بالنسبة لى لبناتي مشكلة وممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام وولدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وأنا مؤمن بالحرية".