دنيا سمير غانم تكشف عن عمرها الحقيقي (فيديو)

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تأثيرا سلبيا كبيرا على المجتمع، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا عرضة بشكل كبير هذه الأضرار، لذلك تحاول تجنيب ابنتها التعامل مع هذه المنصات كثيرا.

تباين كبير بين الأجيال

وأضافت دنيا سمير غانم خلال حوارها ببرنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc"، أنها من مواليد عام 1985 (ما يعني أن عمرها 39 سنة)، موضحة أن هناك تباينا كبيرا بين الأجيال.

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها لا تحرص على البحث عما يُقال عنها على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، لافتة إلى أنها عند تقديمها عملا فنيا فإنها تحرص على متابعة ما يُقال عنها من قِبل الجمهور، معتبرة أن صفحات المشاهير دائما ما تحتوي على تعليقات من قِبل نشطاء تتسم بالسلبية بشكل كبير وكأنها عملية متعمدة.

وتصور الفنانة دنيا سمير غانم فيلمها الجديد "دودى جارد"، يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح والفنان بيومى فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

وكانت هنأت النجمة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا سمير غانم صورُا من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".

وأحيت النجمة دنيا سمير غانم، مؤخرًا الذكرى الثانية لرحيل والدتها النجمة دلال عبدالعزيز، إذْ نشرت دنيا سمير غانم صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة.



وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك الحمد لله رب العالمين دلال عبدالعزيز".

وكانت حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة له عبر حسابها وعلَّقتْ عليها، قائلة: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم".

دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز

أضافتت الفنانة دنيا سمير غانم: "اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي سمير غانم".

من ناحية أخري كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن موقفها من دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل، وذلك بعد ظهور كايلا معها للمرة الأولى في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

أكدت دنيا سمير غانم من خلال تصريحات لها: "كنت حابة تكون موجودة في المسلسل بما إن المسلسل فيه حاجات طفولية، لكن معنديش خطة معينة ليها".

أضافت دنيا سمير غانم في تصريحاتها أن كايلا تذكرها بها وبشقيقتها إيمي في طفولتهما، بسبب حبها للأغاني ورغبتها في الصعود للمسرح في فقرة تحية الجمهور.