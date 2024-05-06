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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شباب الصحفيين عن إنشاء مدينة "السيسي" الجديدة في سيناء: رد الجميل لقائد البناء والتعمير

هيثم طواله رئيس
هيثم طواله رئيس جبهة شباب الصحفيين

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن إعلان اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ ابراهيم العرجاني تأسيس مدينة "السيسي"الجديدة على أحد مدن الجيل الرابع بمنطقة العجرة في سيناء لمسة وفاء ورد الجميل لقائد البناء والتعمير الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حول الألم في أرض الفيروز الطاهرة إلي أمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد ابنائة المخلصين.


قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: في دولة 30يونيو الجديدة أصبحت تنمية سيناء والنهوض بها تتصدر أجندة أولويات القيادة السياسية الحكيمة وتم وضعها على خريطة المشروعات العملاقة بعد أن تم القضاء على الإرهاب الأسود 
اضاف طواله: إن تاريخ مصر الحديث سوف يسجل في انصع صفحاته بياضا إن الرئيس السيسي هو الرئيس المصري الوحيد الذي أعاد شرايين الحياة من جديد للسيناوية بقوة وعزيمة الأبطال بعد عقود من الإهمال والنسيان والتردي حيث  حول أرض الفيروز من التهميش إلي البناء والتنمية والاستقرار والأمن والأمان الذي شعر بة ولمسة كل مواطن على كل شبر في أرض سيناء

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