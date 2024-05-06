فان دايك يتحدث عن مستقبله بعد رحيل كلوب

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق، بعد رحيل مديره الفني الألماني يورجن كلوب، عن تدريب «الريدز»، مع نهاية الموسم الجاري.

وقال فان دايك في تصريحات تليفزيونية: «التركيز حاليا على آخر مباراتين، وبعدها سيركز النادي على من سيكون المدرب الجديد، وسيكون هناك تغييرا، وأنا ساكون جزءا من ذلك التغيير».

وأضاف اللاعب: «مثلما قلت، أنا سعيد هنا، أحب النادي، ويمكنك أن ترى هذا أيضا، أصبح بالفعل جزءا كبيرا من حياتي، وهذا كل ما يمكنني قوله بخصوص مستقبلي».

وتابع مدافع المنتخب الهولندي: «لا يوجد شيء بالنسبة لي لمناقشته، لا توجد أنباء، أعتقد أن النادي مشغول للغاية بمن سيتولى تدريب الفريق، وهذا هو التركيز الرئيسي».