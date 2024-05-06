ما هو سرطان البروستاتا الذي أصيب به محمد عبده؟

كشف المطرب السعودي محمد عبده، عن إصابته بسرطان البروستاتا، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

وتعد أمراض البروستاتا من أكثر الأمراض التي تهاجم الذكور في مراحل مختلفة من العمر، وذلك للدور المهم الذي تقوم به في جسم الإنسان.

أسباب وأعراض سرطان البروستاتا

تتعدد أمراض البروستاتا وتتحكم فيها كثير من الأمور، منها العوامل الوراثية والعمر والزواج من عدمه، والتنبه مبكرًا لأعراضها وقابلية الاستجابة للعلاج في مدة قد تطول أو تقصر.

ومن أشهر تلك الأمراض تضخم البروستاتا وهذا نجده في كبار السن، والتهابات البروستاتا البسيطة أو المزمنة وأكثرها في الشباب.

ويأتي في قمة هذه الأمراض، كما يعد أخطرها إصابة وعلاجًا وهو سرطان البروستاتا؛ حيث يعد من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا، كما يمكن اكتشاف الإصابة به مبكرًا في المراحل الأولى للمرض، خصوصا مع تقدم مراحله حيث تظهر أعراض مبكرة.

وتعد احتمالات الإصابة بـ سرطان البروستاتا أكبر عند الرجال الذين لديهم جينات وراثية، أو عوامل وراثية، أو من يتناولون الدهون بكثرة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ومن أبرز العلامات الشائعة لسرطان البروستاتا صعوبة عملية التبول، أخذ وقت طويل في التبول، البول الدموي، آلام العظام، انتفاخ الساقين والحوض.

مشاهير عانوا من سرطان البروستاتا

وعانى عدد من المشاهير بالإصابة بسرطان البروستاتا خلال السنوات القليلة الماضية، وتمكنوا من هزيمته وعادوا لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، وجاء من بينهم:

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

كان قد أدخل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر العام الماضي، وأجرى جراحة لعلاج سرطان البروستاتا الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني، وعانى من مضاعفات الإجراء الطبي بعد أسبوع وتم نقله إلى المستشفى في 1 يناير الماضي، وأدخل إلى العناية المركزة.

لاعب كرة القدم أريين روبن

واجه الهولندي أريين روبن، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، سرطان البروستاتا حتى تمكن من هزيمته عام 2004 من خلال إجراء جراحة لاستئصال الورم، وعاد إلى ساحات الملاعب مجددًا.

الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو

أعلن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، إصابته بسرطان البروستاتا في عام 2003، إذ أصُيب بالمرض بعد إتمامه عامه الستين، قال دي نيرو في لقاءاته الصحفية، إنه كان يخضع للفحوصات الروتينية، التي يعتاد على إجرائها كل 6 أشهر لـ البروستاتا، بعد تحليله تبين بأنه غير حميد، من بعدها بدأ على الفور الخضوع للعلاج، الذي ساهم في تحسن حالته بسرعة وعدم تدهورها.