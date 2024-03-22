التحقيق في حريق كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

باشرت جهات التحقيق بالجيزة التحقيق في وحريق اندلع داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائية لمعاينة الحريق، للوقف على أسبابه، وحصر تلفياته، وبيان وجود شبه جنائية من عدمه.

بداية الواقعة تعود لتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل كلية الطب البيطري، وعلى دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وسيطرت على الحريق دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق كلية الطب البيطري

فرض رجال الحماية المدنية فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتبين أن الحريق اندلع في أشجار وحشائش بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأعمدة الكهربائية المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحررمحضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل اندلع حريق داخل مركز البحوث الزراعية بمنطقة الدقى ، وتمكن رجال الحماية المدنية ، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مركز البحوث الزراعية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتبين اشتعال النيران فى محول كهربا ءداخل المركز وتم عملية إخماد الحريق.