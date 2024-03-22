المعمل الجنائي يفحص حريق شقة سكنية بالطالبية

اتندبت جهات التحقيق، المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، للوقوف على أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية.

حريق شقة سكنية بالطالبية

ودفعت إدراة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

حريق استوديو الأهرام

وتسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استوديو الأهرام تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالامن الصناعى للمكان وتوافرها.



حيث كشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى أمام جهات التحقيق.

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق ستديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل ستديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفنى، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.



وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراى النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب التى أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.



وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

