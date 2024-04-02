نشرة التوك شو.. حصد السيسي لجائزة بطل السلام ومحاولة تسميم ميار الببلاوي

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واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بمحاولة فنانة شهيرة تسميمها عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".

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ميار الببلاوي: فنانة شهيرة حاولت تسميمي بسبب صراع على الزواج برجل أعمال



أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أنه في كل دول العالم عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام، لابد أن يتم تسمية شئ أو شارع أو ميدان باسمه، موضحًا أنه أعطى للفن بهذا الحب وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله ويستحق جميع التكريمات والجوائز.

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حبيب غلوم: عادل إمام هو الزعيم وأطالب بإطلاق اسمه على شارع بالإمارات



قال إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، إن الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: "قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

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شيكا يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتهرب رئيس الزمالك من مساعدته (فيديو)



أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الأمانة مع الله أن يقوم الشخص بقضاء حقوق الله، والأمانة مع النفس هو الحفاظ أعضاء الجسم وعدم ارهاق الجسم، ووالأمانة مع الأخرين تعني الابتعاد عن الغش والنفاقوما يضر الأخرين.

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن برلمان البحر المتوسط منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024، لافتا الى أن هذه الجائزة تكشف حجم ومكانة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي ودورنا المؤثر.

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أحمد موسى يكشف كواليس حصول السيسي على جائزة بطل السلام لعام 2024



كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل مراسم الاحتفال بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة في العاصمة الإدارية.

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شقانا لن يضيع.. الديهي: حدث تنصيب السيسي غدا أول ثمار الجمهورية الجديدة



قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط سعر الحديد من 39 إلى 46 ألف جنيه، أي انخفض أكثر من 10 آلاف جنيه من وقت تحرير سعر الصرف، موضحا أن انخفاض الأسعار يرجع لانخفاض سعر الدولار، وتوفير الدولار في البنك للمصانع.

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شعبة مواد البناء تكشف كواليس انخفاض أسعار الحديد (فيديو)



قال ثروت الزينى نائب رئيس شعبة الدواجن، إن هناك جهود كبيرة للدولة في توفير النقد الأجنبي، وهو العامل الأساسي في استقرار أسعار الأعلاف وتراجعها، وهناك بالفعل ثبات وتراجع في الأسعار، وهو شيء إيجابي يشجع المربين في الاستمرار وأن يدخلوا إدخالات جديدة.

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شعبة الدواجن تكشف تفاصيل خفض الأسعار وقيمته (فيديو)

