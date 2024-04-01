شيكا يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتهرب رئيس الزمالك من مساعدته (فيديو)

قال إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، إن الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: "قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

وكشف إبراهيم شيكا، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء، قائلا “الأزمة بدأت بوجود خلاف مع أحد الإداريين بالنادي بسبب أولوية اللعب بعد أن فضل لاعب عليا وشعرت بالظلم وطلبت الرحيل”.

وتابع إبراهيم شيكا: “عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة”.

وكشف إبراهيم شيكا، تفاصيل رحلة علاجه مع السرطان، قائلا: "واثق جدا إن زي ما ربنا ابتلاني.. هينجيني منه عندي إيمان وثقة كبيرة جدا في ربنا".

حسين لبيب "عملي بلوك"

وأردف إبراهيم شيكا، : تواصلت مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قبل إصابته بالسرطان لبحث إمكانية عودتي للفريق وطلب من التواصل مع أحمد سليمان وعبد الواحد السيد ولكنه تجاهلوا رسائلي لهم.

وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، بعد معرفتي بحقيقة إصابتي بالسرطان تواصلت معهم مرة أخرى لمساعدتي في تكاليف العلاج ولكنهم تجاهلوني وبعدها فوجئت بأنه حسين لبيب "عملي بلوك".

وعلمت بوابة الوفد أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أبلغ رابطة الأندية بالموافقه على لعب لقاء القمه في بطولة الدوري الممتاز أمام الأهلي المقرر يوم ١٥ إبريل المقبل بمدينة الرياض بالمملكه العربية السعودية، وكذلك لقاء الدور الثاني المقرر في يونيو بمدينة جدة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الإثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة .