ميار الببلاوي: فنانة شهيرة حاولت تسميمي بسبب صراع على الزواج برجل أعمال

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بمحاولة فنانة شهيرة تسميمها عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اللي بتقوله حصل جوه بيتي ومحدش يعرفها يخربيت عقلك، أنت مخاوي".

وتابعت الفنانة: "لن أقول اسم الفنانة، لكن الموقف الذي تقوله حدث بالفعل.. كانت بتحب حد، ولما قالت له قالها إنه عايز ميار، وهي مجاتليش بنفسي لكن بعتت لي خدامة، والحد ده رجل أعمال كبير".

حبوب هلوسة في كنز

وفي واقعة أخرى واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بواقعة على الهواء، قال فيها إن 3 فنانين وضعوا لها حبوب هلوسة في علبة كانز، مشيرًا إلى أن أحدهم فنان والد فنانة حاليا.

وردت : "أنا هيجيلي انهيار عصبي، انت بتقول كده ازاي، الموضوع ده محدش يعرفه غيري ولبيستي، والتلاتة دول فنانين من جيلنا".

ورد شيخ العرافين: "واحد منهم كان فنان أبو فنانة بتمثل دلوقتي"، لترد عليه ميار الببلاوي مؤكدة كلامه: "خلاص، عارف لو قلت هقطع لسانك، على الله ! كفاية مشاكل مع أصحابي، آه حصل"، ورد شيخ العرافين، قائلا: "خلانا في السليم، خلينا في السلام".

4 زواج و11 طلاق

علّقت الفنانة ميار الببلاوي، على تصريحها السابق "كنت جامدة في الجامعة ونص الشباب بيحبوني وتزوجت 4 مرات"، قائلة: "مكنتش عادية في الجامعة تماما، كنت دايما ملفتة للنظر".

وأضافت: "أقصد بجامدة إني كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات وكنت محط أنظار الناس كلها".

1000 مرة زواج

وتابعت الفنانة: "بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية، حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بتطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجعت له تاني".

زوج أجنبي

وأكدت أنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".

وأضافت: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".

اتجوزت غيره عشان الخلفة

وتابعت الفنانة: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".