حبيب غلوم: عادل إمام هو الزعيم وأطالب بإطلاق اسمه على شارع بالإمارات

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أنه في كل دول العالم عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام، لابد أن يتم تسمية شئ أو شارع أو ميدان باسمه، موضحًا أنه أعطى للفن بهذا الحب وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله ويستحق جميع التكريمات والجوائز.

وأضاف حبيب غلوم"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم، أن الشعوب العربية احبت الفن من تمثيل وأعمال الفنان عادل إمام، موضحًا أن فيلم "احنا بتوع الأتوبيس" يدرس ويبقى عادل إمام هو الزعيم ويستحق كل التكريمات والجوائز.

تسميه شارع باسم عادل إمام في الإمارات

ووجه حبيب غلوم نداءً للسلطة الإماراتية بتسميه شارع باسم عادل إمام وهو شئ يسعد أي فنان ومواطن إماراتي، موضحًا أنه ليس هناك شخصا على مستوى العالم لا يحب الفنان عادل إمام وهو مدرسة كبيرة.

وعلق السيناريست الكبير مدحت العدل على اعتزال عادل إمام قائلاً: "كنت قلقاً من قرار الاعتزال، الفنانون لا يعتزلون ولا أحد سيملأ فراغ عادل إمام فهو حالة فريدة يصعب تكرارها، عادل إمام واحد من الشعب وروح الشعب المصري، ولديه من الذكاء ما يؤهله للجلوس على العرش لأكثر من 50 عاما".

وتحدّث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن كواليس مسلسل "عتبات البهجة" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يحيى الفخراني ويعرض في موسم رمضان القادم.

وغازل الدكتور مدحت العدل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، الفنان يحيى الفخراني قائلاً: "فنان كبير وموهوب، طاقة الفن والوفاء والتفاني".



وأضاف، أن حبكة المسلسل عبارة عن برنامج يحاور فيه الفخراني الناس بأسلوب جميل ورقي كبير، وقال “ الدكتور يحيى الفخراني رجل لديه طاقة روحانية كبيرة، منحه الله العمر والصحة، طاقة إشعاع وقبول وكاريزما واحترام للنص، إذا أراد أن يغير كلمة يكلمني، فنحن نتعامل مع جبل وليس ممثل”.

وعلق الكاتب مدحت العدل على عودة الفنانة الكبيرة شريهان: "هي فنانة ملهمة، لديها الإمكانيات والخيال في الكتابة وتستطيع أن تقرأ ما بين السطور بذكاء شديد".

وحول ما تردد عن فشله مع محمد رمضان، قال العدل: "لم أفشل مع محمد رمضان، لقد عملت معه في مسلسل "نسر الصعيد" وقد فتح لي العالم، محمد فنان ماهر، يعرف كيف يتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ويتابعه الناس، ورغم ذلك فهو رجل مهذب ولطيف وابن ناس وفنان مطيع، لا يفرض آراءه".