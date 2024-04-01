سعاد صالح: الغش في العلاقة الزوجية خيانة لله ولرسوله

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الأمانة مع الله أن يقوم الشخص بقضاء حقوق الله، والأمانة مع النفس هو الحفاظ أعضاء الجسم وعدم ارهاق الجسم، ووالأمانة مع الأخرين تعني الابتعاد عن الغش والنفاقوما يضر الأخرين.

وقالت صالح خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، المذاع على قناة الشمس، اليوم الإثنين، إن الله قال عن الخيانة التي هي عكس الأمانة:" لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" معلقة:" عدم تقديم الفروض تعتبر خيانة لله وللرسول، والغش في المعاملات، والغش في العلاقة الزوجية خيانة لله والرسول".

وأشارت إلى أن الخيانة قد تكون بالتفكير وقد تكون بالقول أو بالفعل، ولذلك علينا أن نحذر من التفكير في الخيانة.

وواصلت صالح أن الأمانة مجالها واسع، والله تحدث عنها في القرآن الكريم، فالأمانة مع الله ومع النفس، ومع الأخرين.

وردت صالح على سؤال :" هل الشخص الذي يفكر في فتاة غير زوجته في أثناء العلاقة الزوجية، أو الزوجة التي تفكر في شخص غير زوجها، يعتبر ارتكب خيانة ".

وقالت إن التفكير في الخيانة لا يعتبر خيانة، ولكن نحذر من التفكير لأن هذا قد يحول لـ جريمة، ففي حالة التفكير قدينقلب الموضوع لـ حديث، وتلامس، وتتطور العلاقة، لافتة إلى أن التفكير في الخيانة إذا لم تترجم لـ فعل لا يكون بها شئ، ولا يرتكب الشخص هنا إثم.

وأوضحت أن هذا الأشياء من باب الخطأ البشري، ولم يتعدى للغير، فالشخص هنا لم يرتكب شئ، لآن التفكير بينه وبين نفسه فقط، ولذلك على الشخص ان يستعيذ من الشيطان الرجيم.

سعاد صالح: لا يجوز تبرع الشخص بكل أمواله لعمل الخير قبل وفاته

وفي حلقة سابقة قالت صالح، أن توزيع الميراث لا يكون بعد وفاة الشخص بشكل مباشر، ولكن يتم تجهيزه وتغسيله ودفنه، وقضاء الدين الذي عليه من أمواله، وإذا كان لأحد الزوجات الخاصة به نفقة تخصم الأول من الميراث قبل التوزيع.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الشخص إذا مات لا يدفن قبل أن يسدد الديون التي عليه، معلقة :" سيدنا محمد رفض أن يسير في جنازة شخص كان عليه دين، فالأول يجب تسديد الديون".