نشرة التوك شو.. الحكمة مما يحدث في غزة والإحوان الحشاشين

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المصائب وكل ما يحدث الآن من حروب، ظاهرها إهانة ولكن قد يكون باطنها فيه خير، وذلك لحكمة إلهية قد تخفى علينا.

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شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة له حكمة لا يعلمها إلا الله





حل الإعلاميان الرياضيان عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطي زكي، اليوم الأحد، ضيفين، في الحلقة الحادية والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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مشادة كلامية بين عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في "رامز جاب من الآخر"



أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها قامت بالدعاء على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو.

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ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم



كشف الإعلامي أحمد موسى، مصير المحافظين "الدستور المصري مُحدد فيما يتعلق بالرئاسة والنواب والحكومة والمحافظين، حيث أن الرئيس بإمكانه تعيين نواب له إذا أراد، أما المحافظين يتم اعتبار عملهم منهي وفي حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية والذي سيكون الثلاثاء المقبل".

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أحمد موسى يكشف مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية (فيديو)



قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إننا الآن في زمن اللعب على المكشوف، والتنظيمات الدينية التي تتاجر بالدين أصبحت تلعب على المكشوف، تفجر في روسيا مثلًا لمصلحة أمريكا أو لصالح إسرائيل عادي جدًا".

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مختار نوح: "الإخوان الحشاشين" تعبير مناسب للجماعة الإرهابية



قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول موعد إخراج زكاة الفطر، فالبعض ضيق، وقال بين الفجر وقبل صلاة العيد، حتى يحدث إغناء للفقير ويكون معه مال فى هذا الوقت.

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قال أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إن النادي الأهلي منظومة قوية جدًا وسط منظومة رياضية ضعيفة، بالتالي قادر ينجح لوحده”.

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أمير مرتضى: الأهلي ناجح لأن السيستم في مصر غلط (فيديو)





كشفت الفنانة إسعاد يونس، كواليس العلاقة القوية التي جمعتها بالفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلة: " أنا وهي بنعشق بعض، ويسرا كانت صديقتنا الثالثة فكنا ثلاثي له ذكريات رهيبة».

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إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (فيديو)



قال أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه من الممكن أن يترشح لرئاسة نادي الزمالك، ليصبح أسطورة، وليس حبا في السلطة"، متابعا:" لدي القدرة لكن لا يوجد عندي رغبة للترشح".

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أمير مرتضى: ميدو عشوائي ومتهور ولو نزلت انتخابات الزمالك ضده هكسبه (فيديو)

