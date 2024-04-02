شعبة الدواجن تكشف تفاصيل خفض الأسعار وقيمته (فيديو)

قال ثروت الزينى نائب رئيس شعبة الدواجن، إن هناك جهود كبيرة للدولة في توفير النقد الأجنبي، وهو العامل الأساسي في استقرار أسعار الأعلاف وتراجعها، وهناك بالفعل ثبات وتراجع في الأسعار، وهو شيء إيجابي يشجع المربين في الاستمرار وأن يدخلوا إدخالات جديدة.

هناك ارتفاعات في أسعار الدواجن ومتفهمين ذلك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن هناك ارتفاعات في أسعار الدواجن ومتفهمين ذلك، لكنه الدجاج والبيض الطازج، ولا يوجد فيه احتكار، والطريق الوحيد لتراجع الأسعار هو الإنتاج والإتاحية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الاستهلاك يزيد 35% في شهر رمضان، مضيفا أن اتحاد منتجي الدواجن يحاول تخفيف الأسعار، وقدم مبادرة بتخفيض الأسعار 15% للدواجن الحية وبيض المائدة، حيث أن سعر الدواجن 100 جنيه في المزرعة، ومن الغد بـ85 جنيها، والبيض بـ156 جنيها، ففي الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة ستتسلم بسعر 135 ليباع للمواطن بـ 140 جنيها.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

خفض أسعار الدواجن والبيض

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية و مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.