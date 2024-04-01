مختار نوح: "الإخوان الحشاشين" تعبير مناسب للجماعة الإرهابية

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إننا الآن في زمن اللعب على المكشوف، والتنظيمات الدينية التي تتاجر بالدين أصبحت تلعب على المكشوف، تفجر في روسيا مثلًا لمصلحة أمريكا أو لصالح إسرائيل عادي جدًا".

وأضاف مختار نوح خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "عندنا حرب في فلسطين ومحدش فيهم شارك، التنظيمات دي كثيرة جدًا ومحدش منهم قال أروح أتطوع، مع أنهم يقتلون في المسلمين في العراق وهنا وهنا".

وتابع مختار نوح : "هناك غيبوبة حدثت للعقل، وتم الاستحواذ عليه، وهذا ما يفعله الحشيش، يغيب العقل ويستحوذ عليه ويصور له كل شيء، لذلك أعتبر مصطلح الإخوان الحشاشين تعبيرًا صادقًا غن الجماعة الإرهابية".

مسلسل الحشاشين

وحظي مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز بشهرة واسعة في عدد من الدول حول العالم، وبدأت بعض القنوات الأجنبية في عرضه والحديث عنه.

واستعرض برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الاهتمام الواسع بالمسلسل الذي أخرجه بيتر ميمي، الذي لم يقتصر على المستوى المحلي والإقليمي، بل تخطاه إلى المستوى العالمي، ومنذ بداية موسم الدراما الرمضانية حقق مسلسل الحشاشين صدى واسعًا على المستوى العالمي.

الشهرة الواسعة التي حظي بها المسلسل دفع أحد البرامج على قناة سويدية إلى تناوله، ولأول مرة هذا العام تعرض مسلسلات المتحدة مترجمة ومدبلجة في دولتي روسيا وماليزيا، ولكن تأثير مسلسل الحشاشين جعله محط أنظار واهتمام الإعلام في الوطن والعربي وروسيا وماليزيا والقناة السويدية.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.