إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ سهير البابلي (فيديو)

كشفت الفنانة إسعاد يونس، كواليس العلاقة القوية التي جمعتها بالفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلة: " أنا وهي بنعشق بعض، ويسرا كانت صديقتنا الثالثة فكنا ثلاثي له ذكريات رهيبة».

وقالت إسعاد يونس خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم: «المخرج الراحل سيد راضي حضر إلى بعدما قدمت مسلسل حكاية ميزو، وقال لي :«بعمل مسرحية ومحتاجك ضروري فروحت معاه لمسرح الأندلس"

وأضافت إسعاد يونس: “ قابلت أبوبكر عزت اللي قدمني لسهير البابلي، وقدمت معاها المسرحية ومن يومها وعلاقتنا مزيج من الحب الشديد، ولو عرفت دماغ سهير البابلي هتتقبل شخصيتها”.

تصدر إعلان المصرية للاتصالات "we"، مواقع التواصل الاجتماعي وتريند موقع "إكس" تويتر سابقًا، بعد طرحه في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024، والذي جمع عدد كبير من النجوم، ومن غناء النجمة اللبنانية إليسا وقدمت أغنية بعنوان "دايما على بالي".

إعلان we



إعلان المصرية للاتصالات يعيد سهير البابلي إلى الأذهان

نال إعلان المصرية للاتصالات "we"، على إعجاب المشاهدين وراد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدور فكرته حول قرب المسافات على الرغم من البعد إلا أن الإنسان دائمًا مشغول البال بالأشخاص المقربين إلى قلبه، حيث استعرض الإعلان لقطات من عادات المصريين، على الرغم من تباعد المسافات بينهم، لكن في نهاية الأمر سوف يعود كلا منهم إلى أسرته التي لا تنساه أبدا.

وواحدة من أبرز اللقطات التي جعلت المشاهدين في حالة من الفرحة في السرور، هي ظهور الفنانة الراحلة "سهير البابلي" في لقطة سريعة، حيث ظهرت الفنانة "إسعاد يونس" والتي تعد الصديقة المقربة من الفنانة الراحلة، وهي تتذكر مشهدها مع سهير البابلي، ضمن أحداث عملهما الأشهر بكيزة وزغلول.



ووجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة إلى صديقة عمرها سهير البابلي، وكانت الدموع تغمر عينها قائلة: وحشتيني يا صاحبة عمري ودايمًا على بالي"، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون اللقطة واعتبروها "الـ top"، هذا العام.



رواد السوشيال ميديا يشيدون بإعلان we



إشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس"، بإعلان المصرية للإتصالات "we"، وأخذوا يتداولون مقاطع فيديو منه وانهالت عليه التعليقات الإيجابية قائلين كالأتي، " إعلان We جامد بجد"، " اعلان we تحفة"، " إعلان we جميل اوي بجد"، " اعلان we حلو اوووي"، " اعلان we رهييببب و حنون جداااا ، عرفوا يختارو من صوت اليسا للكلمات لقصة الاعلان و كل الممثلين الي فيه اتوقع بيكون افضل اعلان هالسنه"، " صوت إليسا في إعلان we تحفة"، " إعلان اليسا مع we أحلى إعلان أتعمل لحد دلوقتي"، " إعلان we مش طبيعي يجدعان اليسا دي كوين و هتفضل طول عمرها كوين".



تفاصيل إعلان we لرمضان 2024

بدأ إعلان we، مع أسرة خالد النبوي المكونة من زوجته هند صبري وأولادهما وشقيقتها آية سماحة المرتبطة بأحمد مالك، الذي يعرفها على صديقه عصام عمر وشقيقته رزان الجمال التي تعمل مع إسعاد يونس.

وكان هناك ظهور خاص للفنانة الراحلة سهير البابلي التي تذكرتها إسعاد يونس مع عرض لقطات من فيلمهما "ليلة القبض على بكيزة وزغلول".