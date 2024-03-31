ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها قامت بالدعاء على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو.

وقالت “ البيبلاوي” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “ النهار والمحور”، اليوم الأحد، إنها لم تكن ترغب في عمل كل هذه المشاهد في فيلم ديسكو، ولم ترغب في ارتداء المايوه.

وأضافت: "مكنتش عاوزة مشهد عمرو عبدالجليل ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وأنا الحمد لله اتحجبت فمش عايزة حاجة زي كده تتعرض".

وواصلت البيبلاوي : "مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى".

ميار الببلاوي: نجلاء فتحي أقنعتني أفطر في رمضان بسبب تصوير فيلم "ديسكو ديسكو"

وتحدثت الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا".

وأضافت : "مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ".

وتابعت : "كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت التويلت وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت".

وأوضحت البيبلاوي : "كان يجب أن يقنعني أحد بأن أفطر، وهنا جاء دور نجلاء فتحي، كانت إنسانة رائعة ولو قالت لي ارمي نفسك في النار هرمي، وجات قالت لي يلا يا حبيبتي عشان تعملي المشهد، وأقنعتني بأن رمضان مش بناكل فيه عشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي".

