أمير مرتضى: الأهلي ناجح لأن السيستم في مصر غلط (فيديو)

قال أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إن النادي الأهلي منظومة قوية جدًا وسط منظومة رياضية ضعيفة، بالتالي قادر ينجح لوحده”.

وأضاف أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية النهار، مساء اليوم أقوى من اتحاد الكرة واقوى من الأندية كلها أقوى من رابطة الأندية ومن وزارة الرياضة، وناجح عشان السيستم غلط، ومش معناه أن لو النظام اتعدل هو هيفشل".

حصل في مصر كام ثورة مأثرتش على النادي الأهلي

وتابع أمير مرتضى منصور: "حصل في مصر كام ثورة مأثرتش على النادي الأهلي، ولا يتأثر بـ كورونا ولا ازمة أوكرانيا ولا عقود رعاية، بحس ان فيه حاجة غلط في المعادلة”.

وأردف أمير مرتضى المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك،: "مبيعملوش أعمال رغم اني مقتنع ان فيه حسد وأعمال، لما بنروح أفريقيا بناخد معانا حاجتنا كلها، عشان مينفعش نلمس حاجة بسبب الأعمال، ويترمي علينا حيوانات ميتة بالدم عشان عسان السحر، والناس كلها عارفة".

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن علاقته بوالده مرتضى منصور، خلال رئاسته للزمالك، قائلًا: "أنا فخور إني لولا مرتضى منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي شكلها مرتضى منصور رباها وعلمها.. ولكن لو أنا كنت موجودًا لوحدي فى الزمالك؛ بالتأكيد كنت هدير بطريقة مختلفة”.

وأضاف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم، إنه لا يفضل الرد على الشائعات التي توجه له، والتركيز فقط على عمله، ويحترم حتى خصومه، ويراهن على أن من هو أمامه هو من سيتراجع".

كان فيه مستشارين يحبوا يسخنوه:

تابع أمير مرتضى منصور: “عيوب مرتضى منصور فى الإدارة هو أن الصراعات مع ناس مالهومش لازمة للجدال معهم من الأساس.. والعيب الآخر إنه شخصية بيحب يعمل كل حاجة بإيده.. فهو لديه مركزية في الإدارة.. وهناك مستشارون كانوا يعملون معه محترمين بنسبة 50%.. والآخرين مكنوش تمام؛ علشان كانوا بيسخنوه، لأنه كان بيحب يسمع”.