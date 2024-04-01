أمير مرتضى: ميدو عشوائي ومتهور ولو نزلت انتخابات الزمالك ضده هكسبه (فيديو)

قال أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه من الممكن أن يترشح لرئاسة نادي الزمالك، ليصبح أسطورة، وليس حبا في السلطة"، متابعا:" لدي القدرة لكن لا يوجد عندي رغبة للترشح".

ميدو عشوائي ومتهور وأعرف أوقعه

وأضاف أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:“ميدو ممكن يبقى أصغر رئيس لنادي الزمالك لو مقررتش اترشح لرئاسة النادي"، متابعا:" حينها سأصبح أصغر رئيس للنادي، لأني أصغر منه وهسبقه".

وتابع أمير مرتضى : "ميدو لو قرر يترشح هكسبه لأنه عشوائي ومتهور وأعرف أوقعه"، متابعا: لا يوجد أي مقارنة بيني وبين حازم إمام.

وأوضح أمير مرتضى:" حازم إمام شخصية كبيرة وأنا بحبه جدًا وكان قدوتي زمان"، متابعا:" إذا قرر الترشح لرئاسة الناديعليه أن يؤهل نفسه ليكون قائد لأنه لا يتمتع بهذه الصفة، عليه أن يكون لديه نائب قوي وملم بما يحدث".



وعلّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على شتائم اللاعبين أثناء التدريبات، قائلاً جميع اللاعبين الذين قمت بتدريبهم يحبونني حتى عندما أتوتر وأسب، فأنا لست كسولاً، وأعمل بجد وأستيقظ مبكرًا وأحمد الله أنني حققت كل أحلامي، وهدفي الحصول على 30 أو 40 لاعبا من مصر للعب في الدوريات العالمية.

وفي مقابلة مع أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار، قال الكابتن ميدو: "مشكلة مرتضى منصور وعمرو أديب لم تكن من جانبي، ولكن في ذلك الوقت كان هو ومرتضى في خصومة قضائية مع بعضهما البعض، وحلقة عمرو أديب كان فيها أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ العالم العربي وقمنا بتسوية كل شيء، كان هناك 40 محاميًا يجلسون مع مرتضى ولم نكن نريد أن نخطئ".



وأضاف الكابتن ميدو "تصالحت مع مرتضى، لم أعتذر له وأولاده أصدقائي، لم أكن سأتصالح معه وأعرف كيف أحصل على حقي، وما حدث أن شيكابالا ارتكب خطأ كبير جدا، وكان سيخرج من الزمالك، فذهبت أنا وشيكابالا إلى مكتب مرتضى منصور، رد عليا (أنت جايبلي بلطجية) قلتله أمال أجيبلك ملبس ما أنت بتجيب برضه بلطجية وطالبته بإنهاء مشكلة شيكابالا بسرعة".