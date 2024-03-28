فرنسا تدرس مشروع قانون ضد التمييز

يناقش المشرعون الفرنسيون مشروع قانون، يوم الخميس، يحظر التمييز على أساس نسيج شعر الشخص أو طوله أو لونه أو أسلوبه.

ويأمل مؤلفو التقرير، أن يبعث هذا الإجراء الرائد برسالة دعم للسود وغيرهم ممن واجهوا العداء في مكان العمل وأماكن أخرى بسبب شعرهم.

أزمة التميز في فرنسا

“لقد حان الوقت” .. تصرخ إستل فالوا ، وهي مستشارة تبلغ من العمر 43 عاما تقوم بقص شعرها القصير الحلزوني في صالون باريسي ، حيث يتم تدريب مصففي الشعر على علاج جميع أنواع الشعر ، وهو أمر نادر في فرنسا، اليوم ، نحن نذهب إلى أبعد من ذلك لكسر حواجز التمييز هذه.

ويردد مشروع القانون تشريعات مماثلة في أكثر من 20 ولاية أمريكية، تم اقتراح مشروع القانون من قبل أوليفييه سيرفا ، وهو نائب فرنسي الأصل من جزيرة جوادلوب الفرنسية ، في جزر الهند الغربية ، الذي يقول إنه إذا تم تمريره ، فإنه سيجعل فرنسا أول دولة في العالم تعترف بالتمييز على مستوى البلاد في الشعر.

يعدل مشروع القانون تدابير مكافحة التمييز القائمة في قانون العمل وقانون العقوبات ليحظر صراحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الشعر المجعد أو الملفوف أو تسريحات الشعر الأخرى التي ينظر إليها على أنها غير مهنية، وكذلك ضد الصلع، وهو لا يستهدف على وجه التحديد التمييز القائم على العرق، على الرغم من أن هذا هو الدافع الرئيسي لمشروع القانون.

قال أوليفييه سيرفا لوكالة أسوشيتد برس، "الأشخاص الذين لا يتناسبون مع المعايير الأوروبية يواجهون التمييز والقوالب النمطية والتحيز .

ويحظى مشروع القانون بفرصة لتمريره في تصويت، يوم الخميس، في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان، لأن أعضاء حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون والأحزاب اليسارية يدعمونه، لكنه يواجه معارضة من النواب المحافظين واليمينيين المتطرفين، الذين يرون فيه محاولة لاستيراد المفاهيم الأمريكية حول العرق والتمييز العنصري إلى فرنسا.

في الولايات المتحدة ، أقرت 24 ولاية نسخة من قانون CROWN (خلق عالم محترم ومفتوح للشعر الطبيعي) ، الذي يحظر التمييز العنصري على أساس الشعر في التوظيف والإسكان والمدارس والجيش.

أقر مجلس النواب القانون الفيدرالي في عام 2022 ، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ منعوه بعد شهر.

ويقول معارضو مشروع القانون الفرنسي إن الإطار القانوني الفرنسي يوفر بالفعل حماية كافية للأشخاص الذين يواجهون التمييز بسبب شعرهم الأفرو الطبيعي أو الضفائر أو الضفائر أو الأقفال.

ولا يوافق مقدمو مشروع القانون على ذلك، ويستشهدون بمثال مضيفة طيران فرنسية سوداء رفعت دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الفرنسية بعد أن حرمت من الوصول إلى رحلة بسبب ضفائره وأجبرت على ارتداء شعر مستعار بشعر أملس.

فاز أبو بكر تراوري بقضيته في عام 2022، بعد معركة قانونية استمرت عشر سنوات.

ووجدت المحكمة أنه لم يتعرض للتمييز بسبب شعره، ولكن لأنه رجل، حيث سمح لنظرائه الإناث بارتداء الضفائر.

لا تجمع فرنسا بيانات رسمية عن العرق لأنها تتبع وجهة نظر عالمية لا تميز بين المواطنين حسب المجموعات العرقية ، مما يجعل من الصعب قياس التمييز على أساس العرق في الشعر.

ويأمل المدافعون عن مشروع القانون أن يعالج النضال الطويل للفرنسيين السود لاحتضان شعرهم الطبيعي، الذي غالبا ما يوصم بأنه خشن وجامح.

وقالت أودي ليفوريل-جامبو، وهي مصففة شعر وأم لثلاثة أطفال مختلطي الأعراق، إنه في حين أن بعض الناس ينظرون إلى مشروع القانون على أنه تافه، إلا أنه يتعلق بشيء أعمق، الأمر لا يتعلق فقط بالشعر، سيمكن الناس من أن يكونوا قادرين على الاستجابة ، عندما يطلب منهم فرد شعرهم ، بحيث يمكنهم القول ،لا ، هذا ليس قانونيا ، لا يمكنك أن تتوقع ذلك مني ، لا علاقة له بكفاءتي المهنية ".

يلبي صالون السيدة جامبو ليفوريل جميع أنواع العملاء ، من ذوي الشعر الأملس إلى أولئك الذين يعانون من تجعيد الشعر الضيق. "إنه لأمر مؤثر للغاية أن نرى امرأة تبلغ من العمر 40 عاما ، وأحيانا امرأة كبيرة جدا ، تحتضن أخيرا جمالها الطبيعي. وهذا يحدث كل يوم ".

تأمل السيدة فالوا ، وهي زبونة صالون ، أن تعيش ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات في مجتمع في المستقبل لا يوصم شعرها، عندما كنت أصغر سنا ، أتذكر أنني كنت أشعر بالأسف لعدم وجود صالونات وحتى منتجات الشعر (للشعر المجعد)، كان هناك وقت ، للأسف ، كان علينا فيه استخدام منتجات مصممة للشعر الأوروبي وغير مناسبة لشعرنا، أنا سعيدة لأن الأمور اليوم أصبحت أكثر سهولة وأن هناك تغييرا، لا يوجد سبب للخجل من هويتنا ، سواء كان شعرنا أو حتى حقيقة أنه ليس لدينا أي شعر!"