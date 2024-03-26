سفير فرنسا: نسعى لنشر اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية

أكد السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، استكمال نشر اللغة الفرنسية فى المدارس الحكومية المصرية.

ونوه السفير الفرنسي باستكمال الارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمي وموجهى اللغة الفرنسية في مصر.

وأشاد السفير الفرنسي بفتح مجال تعليم مختلف اللغات أمام المدارس الحكومية المصرية، لاسيما تعلم اللغة الفرنسية.

وأكد السفير الفرنسي تقديم الدعم الدائم، والمضى قدمًا فى استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE).

ولفت السفير الفرنسي إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE).

تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية خلال المرحلة الإعدادية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم.

ونوه وزير التربية والتعليم بالعلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعى من خلال العديد من المشروعات التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة فى تنفيذ مراحل هذا المشروع.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.