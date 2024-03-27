ريال مدريد يتعرض لنكسة جديدة بعد اصابة لاعبه مع منتخب فرنسا

تعرض النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب تشيلي، وديًا، ضمن استعدادات خوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب تشيلي، بنتيجة “3-2” خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الثلاثاء.

وشهدت الدقيقة 43 تعرض كامافينجا للإصابة في كاحل قدمه اليسرى، إثر تدخل قوي من لاعب تشيلي، ليتم استبداله بزميله ماتيو جندوزي.

ومن المقرر أن يخضع كامافينجا لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته ومدى غيابه عن الملاعب والمشاركة مع ريال مدريد الإسباني الذي يرتبط بخوض مواجهات قوية في الليجا ودروي أبطال أوروبا.