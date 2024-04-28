الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شلبي يضيف الهدف الثالث للزمالك أمام دريمز

هدف الزمالك الثالث
هدف الزمالك الثالث

أحرز الزمالك الهدف الثالث أمام دريمز في المباراة التي تجمع بينهما في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بابا يارا بكوماسي.

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شلبي يضيف الهدف الثالث للزمالك أمام دريمز

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الجماهير الغانية تدعم الزمالك أمام دريمز

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سامسون يضيف هدف الزمالك الثاني أمام دريمز

سجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 58 بعد تمريرة سيف الدين الجزيري لـ شلبي الذي يسددها في شباك دريمز.

تشكيل الزمالك أمام دريمز: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

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الجريدة الورقية