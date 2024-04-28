الجماهير الغانية تدعم الزمالك أمام دريمز

يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دعمًا من بعض الجماهير المتواجدة في ملعب بابا يارا بـ غانا أمام دريمز، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح الزمالك في التقدم في المباراة بهدفين وذلك عن طريق الثنائي حمزة المثلوثي، والذي استفاد من الركنية التي قام بها أحمد السيد زيزو، بينما أضاف زميله سامسون أكينولا الهدف الثاني، بعدما استطاع وضع الكرة على يسار حارس مرمى دريمز الغاني.

بعض جماهير غانا تدعم الزمالك

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مصطفى شلبي، زياد كمال، نبيل عماد دونجا، زيزو.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا، سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عبدالرحمن نفاد، ياسر حمد، مصطفى الزناري، محمد شحاتة، أحمد حمدي، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيد نيمار، ناصر منسي