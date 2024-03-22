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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن: نرفض شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، على رفض شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع  غزة وفتح ميناء أشدود.

 

وطالب مندوب فرنسا في مجلس الأمن الذي عقد لمناقشة مشروع القرار الأمريكي حول الحرب في غزة، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج  عن المحتجزين.

 

وكانت روسيا الاتحادية والصين استخدما في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.

 

وأحبطت بذلك روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة في إطار مجلس الأمن الدولي، والذي لم يتضمن في بنوده أي طلب لوقف إطلاق النار في القطاع.

 

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".

 

وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

 

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