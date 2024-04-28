موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية ومثيرة تجمع بايرن ميونخ الألماني بنظيره ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وكان بايرن ميونخ قد تخطي عقبة اَرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بينما استطاع ريال مدريد عبور مانشستر سيتي .

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب إليانز اَرينا معقل البفاري بألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تُنقل مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية خلال المواسم الماضية.