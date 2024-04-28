الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ وريال
بايرن ميونخ وريال مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية ومثيرة تجمع بايرن ميونخ الألماني بنظيره ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

مانشستر سيتي يتقدم على نوتينجهام في الشوط الأول

وكان بايرن ميونخ قد تخطي عقبة اَرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بينما استطاع ريال مدريد عبور مانشستر سيتي .

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد        

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب إليانز اَرينا معقل البفاري بألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تُنقل مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية خلال المواسم الماضية.

مواد متعلقة

سامسون يضيف هدف الزمالك الثاني أمام دريمز

المثلوثي يضع هدف الزمالك الأول أمام دريمز

الجريدة الورقية