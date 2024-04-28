فينيسيوس ورودريجو يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

يواصل ريال مدريد الإسباني استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح بايرن ميونخ في عبور عقبة اَرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما تخطى ريال مدريد عبور مانشستر سيتي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين.

دفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب إليانز اَرينا معقل البفاري بألمانيا.

بينما ستُنقل مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية خلال المواسم الماضية.