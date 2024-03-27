مايا دياب تستعين بالحمار الوحشي وتقتحم خزانه فيفي عبده

خضعت النجمة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي في احد الشوارع.

مايا دياب تطل بالذهبي المنقوش والمجسم يعكس قوامها الممشوق

واختارت مايا دياب ان تعكس قوامها الممشوق بالمجسم اللافت، حيث ارتدت جمبسوت طويل، صمم من قماش الليجن، بنقشة الحمار الوحشي واللون الذهبي فيما انتعلت هاف بوت بكعب عال.



دائما ما تفضل مايا دياب ارتداء الازياء اللافته التي تعكس منحنيات قوامها وتناسب ذوق صاحبات الذوق المتمرد والجرئ مما جعلها محط اهتمام المعنيين بالموضة.

وحرصت مايا دياب على التزين باكسسوارات لافته على خطى الفنانة فيفي عبده.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها لاعلى كعكه مع انسدال بعض الغره على جبينها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه واختارت ارتداء نظارة سوداء متناغمة مع سحر ملامحها.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.