السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساحنة نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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مفاجأة بسعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17 مايو

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سعر الدولار يستقر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك وماكينات الصرف الألي


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 46.83 جنيه للشراء، 46.97 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 46.89 جنيه للشراء، 46.99 جنيه للبيع

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