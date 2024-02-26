مايا دياب تستعرض أنوثتها بصيحة الليجن والزيبرا في أحدث ظهور

نشرت النجمة مايا دياب فيديو قصير عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بصيحة الزيبرا المميز.

مايا دياب

مايا دياب تستعرض أنوثتها بالليجن المجسم عبر إنستجرام

وبدت مايا دياب ببنطال ليجن مجسم باللون الأسود، ونسقت عليه بليزر طويل باللون الأبيض والأسود، مما عكس أنوثتها ورشاقتها.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وحملت حقيبة جلد صغيرة نفس اللون، مما عكست أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مايا دياب تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي اللامعة.

ووضعت مايا دياب مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والبلاشر البني، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية سوداء أنيقة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وملابسها.