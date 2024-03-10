مايا دياب بكامل اناقتها في شوارع باريس

تنجذب النجمة اللبنانية مايا دياب للازياء الناعمة والجاذبية المتناغمة مع قوامها الممشوق ووزنها المثالي وذوقها الجرئ المحب لكل من هو مختلف في عالم الموضة.

وتألقت مايا دياب بإطلالة شتوية ناعمة تتسم بالجاذبية والأناقة في آن واحد، اثناء تواجدها في باريس حيث ارتدت بالطو طويل باللون البيج ونسقت عليه كولون طويل بنفس اللون فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزنيت بنظارة وجه مرصعة بحبات الكريستال الرفيع مع الشراشيب المنسدلة من الجانبين ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.