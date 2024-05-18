انسات صيد الدقى يحصدن برونزية بطولة الجمهورية لكرة السلة

حصد فريق انسات كرة السلة بصيد الدقى المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة الجمهورية تحت 20سنة ،عقب فوز الفريق على وادى دجلة بنتيجة 53/69 بالدور النهائى من البطولة والذى أقيم اليوم بصالة ستاد القاهرة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات فرح عمرو ،ليلي عرابي، ملك شادي، فريدة المستكاوي، ندي تامر، ماهينور تامر، كارمن هيثم، حبيبة محمد عبدالمنعم، جنا احمد يحيى، زينه عدلي، مريم تامر، جومانه عبدالحميد، هنا الخولي، شريفه تامر، لوجي عمرو، لوجي ايمن، فيروز اشرف، ريهام الزمر، فرح السكري، مريم جابر.

الجهاز الفني والاداري: محمود السداوي نائب رئيس جهاز كرة السلة، محمد شوقي مدرب الفريق، علي الخطيب مدير اداري، اداري احمد الطاهر، طبيبة دكتورة اميرة يحيي، خدمات معاونه محمد عطا.