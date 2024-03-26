ضمانات حصول منتفعين التأمين الصحي الشامل علي الخدمات الصحية الامنة

في احتفالية يوم الطبيب

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أمان وسلامة الأطقم الطبية والتمريض محور أساسي في معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، وان الدور الرقابي للهيئة لا يتجزأ عن منحها الاعتماد للمنشآت الصحية لأنه يضمن استدامة تطبيق معايير الاعتماد ، مشيرا الى ان هيئة الرعاية الصحية حريصة كل الحرص على التطبيق السليم لمعايير "جهار" والتعاون معنا لضبط جميع الخدمات وضمان حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات الصحية الآمنة وفقا لأعلى معايير الجودة لتضرب بذلك نموذجا يحتذى به لكافة قطاعات مقدمي الرعاية الصحية .

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن معايير الجودة تضمن حصول المريض على خطه علاجيه وفقا لأحدث التوجهات العالمية وكذلك المعاملة اللائقة من فريق الأطباء وفريق التمريض والفنيين ، كما انها تضمن وصف الدواء بالجرعة المنضبطة ولمدة صحيحة وفي منشأة آمنة. وأضاف : أن معايير الجردة تضمن كذلك سلامة مقدم الخدمة من أول خطة توظيفه والتي يجب ان تتناسب مع عدد الأسرة داخل المنشأة وطاقتها الاستيعابية بما يتوافق مع النسب العالمية والتي تحدد أن لكل ١٠ الاف مواطن من ١٦ الى ٢٠ طبيب ، مؤكدا أن الطب مهنة يتجسد فيها انكار الذات والعطاء المتواصل في المواقف الصعبة مثل الجوائح التي يبذل فيها الطبيب روحه ليحيي أرواح الآخرين.

جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية يوم الطبيب المصري ٢٠٢٤ والتي نظمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم حيث شارك بالجلسة النقاشية بحضور د. احمد خلف مدير شركة باركفيل للادوية، د. سامي خليل مدير شركة تاكيدا مصر، د. محمد عمارة المدير التنفيذي للمستشفيات والمشروعات الطبية في بهية، ا.د. جاسر جاد الكريم مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية، د. اسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، أ.د. حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري.