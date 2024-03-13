المتداول الأجير والمستقل.. تعرف على الفرق بينهما

المتداول، هل هذه مهنة؟ نعم بالطبع ولكن كن على علم بأن هناك نوعين من المتداولين: المتداول الأجير والمتداول المستقل. في هذه المقالة سنجيب على كافة أسئلتك فحتى إن كنت تتسائل ماهو التداول أو أنواع المتداولين أو اي سؤال اخر فستجد جوابك هنا.

المتداول الأجير

المتداول المأجور هو متداول في السوق له راتب ثابت ، وفي بعض الحالات قد يحصل على مكافأة ، ولكن يعتمد على حسن نية التسلسل الهرمي. في حين أن الخرافة تدفعنا إلى تمثيل أنفسنا على ان المتداول يعمل في صالة سوق داخل بنك أو صندوق احتياط ، فإن العديد من المتداولين يعملون في مجموعات مثل دانون أو أمازون أو آبل. وبالتالي، فإن المتداول المأجور لا يقوم عادة بمهمة المضاربة في الأسواق، ولكن في كثير من الأحيان يقوم بإدارة ومحاولة تحييد مخاطر السوق (مخاطر الصرف الأجنبي على سبيل المثال) التي تتعرض لها الشركة التي يعمل بها. في معظم الحالات ، يكون المتداولون في البنوك من المتداولين الذين يتمثل دورهم في الاستيلاء على عمليات الشراء والبيع لعملاء البنك ، وهو أكثر من دور وسيط للأوراق المالية على نطاق واسع.

حالة المتداولين الأجراء في 2024

أصبح المتداولون الأجراء الذين يعملون في المضاربة الحقيقة نادرين في البنوك. وقد اكتسب التداول الخوارزمي أهمية كبيرة، حيث أن غالبية الوظائف الشاغرة هي "كوانت تريدر" وتتطلب مهارات برمجة ممتازة.

المتداول المستقل

المتداول المستقل ، الذي يتداول لحسابه الخاص ، يعمل اذن لحسابه الخاص ، ويتوافق دخله مع أرباحه. لا يتقاضى راتبا لأنه مستقل.

سنركز في هذه المقالة على تقديم نشاط المتداول لحسابه الخاص وتفصيل الممارسات الجيدة التي يجب وضعها عندما تريد أن تصبح متداولا مستقلا.

من يمكنه أن يصبح متداولا مستقلا؟

قد تتساءل من يمكنه التداول ؟ من الناحية النظرية ، يمكن للجميع أن يصبحوا متداولين. سوف تحتاج إلى البدء في التداول وتكريس الكثير من وقتك ومطالعة أهم الأخبار الخاصة بالأسواق، و من الممكن أن يتعلم المتداول ذاتيا وأن يحصل على دخل من التداول.

شخصية المتداول

يمكن أن يكون للمتداولين شخصيات متنوعة، والتي سوف تؤثر على إختيارهم لأسلوب التداول. فيما يلي بعض أنواع الشخصيات التي يشاهدها المتداولون عادة.

متداول التحليلات

يعتمد هذا النوع من المتداولين على التحليل الفني والإحصائي لاتخاذ القرارات. غالبا ما يكونون دقيقين ويهتمون بالتفاصيل.

المتداول البديهي

هم يعتمدون على حدسهم وخبرتهم لتوجيه عملية صنع القرار لديهم. هذا النوع من المتداول غالبا ما يكون سريعا في تحديد ما إذا كان سيتم شراء أو بيع، والتكيف مع التغيرات في السوق.

المتداول الحذر

يتميز هذا المتداول بنهج أكثر تحفظا ، مع التركيز على إدارة المخاطر والأمن على المدى الطويل على المكاسب السريعة.

خائف من الخسارة؟

أنت لا تريد أن تذهب إلى هذا الحد وتريد الحفاظ على نشاط مهني آخر ولكنك تتساءل عن كيفية التداول عندما تعمل عمل اخر؟ الأمر أكثر تعقيدا ولكنه ممكن أيضا. هذا سوف يتطلب فقط المزيد من التنظيم وسيحدد جزئيا أسلوب التداول الخاص بك والأصول المتداولة. سيكون من الأسهل تداول العملات أو العملات المشفرة في المساء ، بدلا من ممارسة السكالبينغ على الأسهم في الصباح الباكر إذا كان لديك عمل شاق للغاية.

المتداول "بدوام جزئي"

يمكن أن يكون التداول بدوام جزئي ممكنا أيضا مع إستراتيجيات التداول البديل والصفقات المتوسطة الأجل، ولكن أيضا مع التداول التلقائي شريطة أن يكون لديك تجميعة كمبيوتر كاملة ومناسبة.

غالبا ما يكون هذا نشاطا مكملا أو هواية. قلة من المتداولين المستقلين يعيشون على التداول.

تريد أن تصبح متداولا حرا؟

هل ترغب في ممارسة التداول لحسابك الخاص وتريد معرفة المزيد عن التداول في الأسواق المالية؟ سوف نجيب على تساؤلك في الفقرات التالية

يجب أن تكون أولا على دراية كبيرة ببعض الموضوعات التي لا غنى عنها في التداول: دور الوسيط واختياره ، وأنماط التداول المختلفة الموجودة ، واختيار الأكثر ملاءمة لشخصيتك ، والأصول المختلفة التي يجب أن تتداول عليها ، والحاجة الماسة إلى تحديد تلك التي ستفضلها ، واللحظات التي يمكنك أن تتداول فيها ، وما ينطوي عليه ذلك من حيث إختيار الأصول ، ووضع الأوامر ، والحلول المختلفة التي ستساعدك على تأمين صفقاتك إلى أقصى حد.