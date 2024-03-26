تكريم مستشفيات البحيرة الفائزة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

كرم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفيات كفر الدوار العام وايتاي البارود وصدر دمنهور الفائزين بالجوائز الماسية، ومستشفى رشيد الفائزة بالجائزة الذهبية، من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization خلال الربع الرابع من عام 2023.

وأكد جميعه، أنه إنجاز متكرر لمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، حيث سبق لها الفوز بجوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization على مدار العام، وذلك عن أداء وحدات اذابة الجلطة الدماغية بهذه المستشفيات، مشيراً إلي أن محافظة البحيرة هى المحافظة الوحيدة بالجمهورية التى بها 5 وحدات تتبع وزارة الصحة لإذابة الجلطة الدماغية ، حيث أنه بالإضافة لتلك المستشفيات الأربع السابقة التى تتبع مديرية الصحة بالبحيرة، يوجد وحدة لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمى .

وتحدث وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مع كل فريق من فرق المستشفيات على حدة ، بخصوص البيانات والإحصائيات عن المرضى ، مؤكدًا عليهم أن العمل بتلك الوحدات له أهمية وضرورة قصوى في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى مجانا ، من السكتة الدماغية حيث أنها تأتي كثانِى سبب للوفيات وأول سبب للإعاقة ، كما تعمل على رفع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء .

وأكد أهمية الدور التوعوي في اذابة الجلطة الدماغية، وأهمية نشر ثقافة الإهتمام والإسراع بعلاج المريض، مشيرًا إلى ان على الجميع بضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والمستشفيات الموجود بها الخدمة ، وذلك لإنقاذ حياة المرضى ، وأن الخدمة تقدم مجانًا للمرضى .

وشدد على أهمية نشر الوعي بخصوص الأعراض الأولية للجلطة الدماغية، وأهمية الذهاب إلي المستشفى قبل مرور أربع ساعات على الأعراض .