أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انضمام محافظة الشرقية لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

جاء ذلك عقب المؤتمر المنعقد والإعلان الرسمي من معهد اليونسكو بانضمام محافظة الشرقية ضمن ثلاث مُدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية للتعلم مدى الحياة (GNLC).

ومن جهته أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على الدور الهام للجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى قيام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) بمُخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضو بمنظمة اليونسكو كل عام؛ لترشيح ثلاث مُدن بحد أقصى للانضمام لشبكة مُدن التعلم، موضحًا بأن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي الجهة الوطنية الوحيدة المنوطة باستلام طلبات الترشح والتقييم الوطني.

ولفت الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره ؛ ليُصبح كل شخص مصدراً للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن سعادته الغامرة بانضمام محافظة الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) وذلك لأول مرة في تاريخ محافظة الشرقية، لتستكمل المحافظة ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.

أشار المحافظ إلى الجهود الرامية من قبل المحافظة لإرساء قواعد التنمية المستدامة في مجال التعلم وذلك علي المستوي المحلي.

أوضح محافظ الشرقية أن اختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة لتكون عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) جاء بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي تم فيه تضافر الجهود وبذل قصارها، والتعاون مع الجهات الشريكة بشكل فريق العمل الواحد فضلا عن تأسيس المدينة الآمنة للمرأة وقيام مسؤولة ملف اليونسكو لمدن التعلم بالمحافظة بتجهيز ملف واستمارة عضوية المحافظة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وارساله لشبكة اللجنة الوطنية لليونسكو في مصر والأخرى العالمية لمدن التعلم موضحاً أن أحد معايير الاختيار كانت القدرة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال دعم وتنفيذ ومناقشة طرق مبتكرة لتطوير وتحسين ومراقبة استراتيجيات مدينة التعلم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام في لمسه إنسانية بزيارة أيمن عبد اللطيف سكرتير مجلس مدينة الزقازيق، وذلك بمنزله بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة خلال قيامه بأداء عمله بالمجلس، متمنياً له سرعة التماثل للشفاء والعوده لعمله بسلام.

أعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته لسكرتير مجلس مدينة الزقازيق بالشفاء العاجل، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالتنمية المحلية هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

أكد المحافظ علي ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل والتيسير علي المواطنين في إنهاء مصالحهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد لتحقيق الرخاء وتقدم المجتمع.

ومن جانبه أعرب أيمن عبد اللطيف سكرتير مجلس مدينة الزقازيق، عن خالص الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لحرصه علي زيارته بالمنزل والاطمئنان على حالته الصحية والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعايه الصحيه له ليدلل ذلك على قوة العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية ومرؤسية لما لها من مردود إيجابي على تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول الزقازيق.

كما استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليه في فصل الشتاء.

أكد محافظ الشرقية ان هناك تنسيق دائم بين المحافظة والجهات الرقابية ومديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق وشن الحملات التموينية لاحكام الرقابة والسيطرة علي مستودعات توزيع اسطوانات الغاز والتأكد من توافرها وطرحها امام المواطنين بالأسعار المحددة قائلاً أنه في حالة المخالفة او التلاعب في الوزن أوالسعر يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس استمرار التعاون مع المحافظة لسد احتياجات القرى والمراكز من إسطوانات البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء وتوفير حصص إضافية للمحافظة اذا تطلب الامر لافتا الي ان الشرقية تشهد حالة من الاستقرار رغم كبر مساحتها وتعدادها السكاني وانشطتها المختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس الي متابعته المستمرة لسير العمل بمصانع الشركة بمختلف المحافظات لمنع أية عجز في حصص المحافظات أو وجود تكدسات بالمستودعات مؤكدا زيادة الإنتاج بالشركة لتلبية الطلب المحلي من البوتاجاز، مقدما الشكر لمحافظ الشرقية على تعاونه ومتابعته المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تكثيف الحملات التموينية ومتابعة توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات ومراكز التوزيع بالقرى والمراكز.