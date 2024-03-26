طقس غائم ورياح متوسطة في البحيرة اليوم الثلاثاء

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس 2024، طقس غائم، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات متقاربة، وتبلغ درجة الحرارة في طقس اليوم 27 درجة مئوية، مع نسبة الرطوبة 26%.

وشمل طقس اليوم رياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها ما بين 18 إلي 20 كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة أنحاء المحافظة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء علي الطرق السريعة التي تربط بين محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقرى المحافظة.

الجو في الميناء

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين رغم طقس غائم سائد، عقب الانتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدًا للقيام بأعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر المتوسط، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة، أو الرحلات الطويلة التي تستمر لعدة أيام عبر المراكب الكبيرة المجهزة.

وبعيدًا عن حالة طقس اليوم وفي سياق مختلف، أعلنت محافظة البحيرة عن تلقي تظلمات المواطنين والأهالي عن المخططات التفصيلية، لمدة 15 يومًا لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية، حيث تم عرض جميع المخططات التفصيلية الجديدة، باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية.

كانت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قد اعتمدت المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، وذلك على النحو التالي:

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاي البارود.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حماده.

ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.