أجواء رمضانية بمراكز شباب أبوكبير |شاهد

انطلقت ليالي رمضان المتميزة بمراكز أبو كبير الشبابية، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ومتابعة الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب.

وقد أقيمت الدورة الرمضانية بمركز شباب كفر الشوبكي والمقامة تحت «شعار رمضان احلى بمراكز الشباب» حيث تم اليوم مباراة بين فريقي شرشيمة وطوخ بلال، وانتهت بفوز شرشيمة بنتيجه 6/2، واتسمت المباراة بالجدية والحماسة بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كره القدم بكفر الشوبكي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العموميه، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة هاني سعد والمديرة التنفيذية سارة حسن عبد الرحمن.

وبمتابعة فعاليات الدوره الرمضانيه ب

وفي مركز شباب كفر الأعصر، أقيمت مبارتان الأولى بين فريقي أصدقاء الويوي وكفر حمزة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، والمباراة الاخرى تمت بين فريقي كفر الأعصر والنجوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 وسط حضور جماهيري متميز، وفي أجواء رمضانية متميزة.

وفي إطار التشجيع لممارسة لعبه الكاراتية، كثفت أكاديمية الكاراتية تدريباتها المنتظمة بمركز الشباب، لتعليم أعضائها المهارات القتالية وتأهيلهم لتمثيل مركز الشباب في المسابقات الرسمية، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم وفا والمدير التنفيذي السيد صالح.

وفي مركز شباب طوخ، تم إعلان إنطلاق دوري المدارس بنطاق الوحدة المحلية بطوخ في كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج، وسيتم تنظيم مسابقات أوائل الطلبة، ووسط حضور جماهيري متميز بمركز شباب طوخ، استمته الجمهور بمباراة كرة القدم التي أقيمت بين فريقي نجوم سوسا مع بني عياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والمباراة الأخرى بين فريقي الكبار ونجوم المستقبل وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وذلك بإشراف مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبد القادر عوض، والمدير التنفيذي علي عدو.