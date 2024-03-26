الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يهنئ نقيب المحامين بفوزه في الانتخابات

أرسل النقيب المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين بمصر ـ ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، وجاءت التهنئة كالآتي:

تهنئة

معالي النقيب الجليل عبد الحليم علام نقيب المحامين بمصر ورئيس اتحاد المحامين العرب

تحية الحق والعروبة وبعد،،

يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سائر أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين أن أعرب لمعاليكم عن تهانئي الحارة ومتمنياتي الخالصة بمناسبة إعادة إنتخابكم نقيباً للمحامين بمصر متمنياً لكم كل التوفيق والسداد بهذا المنصب الرفيع الذي حظيتم بثقة زملائنا المحامين به.

هذا وبصفتكم رئيس اتحاد المحامين العرب فإن الأمانة العامة للاتحاد تعتبر أن فوزكم بمنصب نقيب لأكبر نقابة عربية للمحامين عضو في الاتحاد هو تشريف لها وفي ذات الوقت هو بمثابة طفرة نوعية متميزة لتعزيز مكانة الاتحاد.

هذا ولما عُهد في شخصكم الكريم من غيرة على مهنة المحاماة وإخلاص لخدمة القضايا العربية فإنكم لن تألوا جهداً في الدفاع عن حرية واستقلال مهنة المحاماة حتى يؤدي المحامي العربي رسالته الاجتماعية والإنسانية النبيلة على أحسن وجه.

كما وأن إخلاصكم لقضايانا العربية فإنه بموقعكم كرئيس اتحاد المحامين العرب فإن ذلك سيشحذ الهمم أكثر في جمع الكلمة لتمرير كل الصعوبات لجمع الشمل العربي من أجل إتخاذ موقف موحد لإيقاف العدوان الشرس على قطاع غزة وتحرير فلسطين بقدسها عاصمة أبدية لها.

دمتم لمهنة المحاماة مخلصاً ولاتحاد المحامين العرب الرائد الحامل للواء الحق والعروبة.

وفقكم الله في مهمتكم الجسيمة وسدد خطاكم لما فيه خير مهنتنا وإتحادنا... اتحاد المحامين)

النقيب/ المكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب