فوز 4 مستشفيات في البحيرة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

حصدت وحدات اذابة الجلطات الدماغية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، على عدة جوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث حصلت 4 مستشفيات على4 جوائز ( ٣ ماس وواحدة ذهب )،

وحصدت مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاى البارود وصدر دمنهور الجائزة الماسية ، بينما حصدت مستشفى رشيد المركزى الجائزة الذهبية ، وذلك فى انجاز جديد ومتكرر حيث سبق لتلك المستشفيات الحصول على عدة جوائز على مدار العام .

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالبحيره ، منوهًا بأن كل يوم يشهد جديدًا من الأعمال المتميزة التى يقوم بها أطباء البحيره، لما يمتازون به من خبرات كبيرة تؤهلهم بأن يكونوا فى المقدمة دائما بعلمهم وعملهم ومهارتهم التى تُدرَّس وتُعلّم .

وأوضح أن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحى ، وأن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة ، وأن منظومة الصحة بالبحيره فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل ابنائها المخلصين ، وتلقى كل الدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره.

وأعرب جميعه، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، ولجميع مديري تلك المستشفيات وجميع القائمين على العمل بوحدات اذابة الجلطات الدماغية، تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة ، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلي أن محافظة البحيره هى الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالجمهورية ، التى يوجد بها 5 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية ،حيث توجد وحدة كذلك بمستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، بالإضافة للأربع مستشفيات السابق ذكرها .

و أكد أن وجود تلك الوحدات ذات أهمية وضرورة قصوى في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى من السكتة الدماغية التى تأتي كثانِى سبب للوفيات وأول سبب للإعاقة .

وأوضح بأنه يتم تقديم تلك الخدمة بالمستشفيات الأربع مجانا على نفقة الدولة ، علما بأن ثمن الحقنة الواحدة تتجاوز ١١ ألف جنيه ، وذلك لإنقاذ حياة المرضى دون تحميل المريض أي أعباء مالية.

وشدد على أهمية الدور التوعوي في اذابة الجلطة الدماغية ، وأهمية نشر ثقافة الإهتمام والإسراع بعلاج المريض ، وأهمية الذهاب إلي المستشفى قبل مرور أربع ساعات على الأعراض ، وأهمية نشر الوعي بخصوص الأعراض الأولية للجلطة الدماغية .

ووجه بضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والتعريف بالمستشفيات الموجود بها الخدمة ، وذلك لإنقاذ حياة المرضى ، وأن الخدمة تقدم مجانًا للمرضى، ونوه بأن تلك الوحدات سبق لها الفوز بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية على مدار عام 2023 , فقد حصلت مستشفى كفر الدوار العام على الجائزة الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 ثم حصدت الجائزة البلاتينيوم خلال النصف الثاني من العام ، ثم حصلت على الجائزة الماسية خلال الربع الثالث ثم كررت نفس الإنجاز بالحصول على الجائزة الماسية خلال الربع الرابع .

وحصلت مستشفى إيتاى البارود على الجائزة الذهبية خلال الربع الثانى والجائزة البلاتينية خلال الربع الثالث ثم الجائزة الماسية خلال الربع الرابع.

كذلك حصلت مستشفى صدر دمنهور على الجائزة الذهبية خلال الربعين الثاني والثالث والجائزة الماسية خلال الربع الرابع، فيما حصلت مستشفى رشيد على الجوائز الذهبية خلال الربع الثانى والثالث والرابع من نفس العام.