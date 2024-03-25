علاقة تناول البطاطس بخفض ضغط الدم المرتفع

يعتقد الكثيرون أن البطاطس منتج غذائي غير صحي، لأنها تحتوي على سعرات حرارية فقط، لذلك تشطب من النظام الغذائي حتى لا تساهم في زيادة الوزن.ويخشى البعض وفقا للدكتورة ناتاليا دينيسوفا، خبيرة التغذية الروسية، من ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأن البطاطس غنية بالنشا. ومع ذلك، فإن الادعاء بأن البطاطس ليست مفيدة لأي شخص على الإطلاق هو أسطورة.

وتقول: "تحتوي البطاطس على نسبة عالية من البوتاسيوم، المفيد لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن البوتاسيوم يساعد على خفض مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البطاطس مدرا خفيفا للبول".

وتشير الطبيبة، إلى أن 100 غ من البطاطس تحتوي على 568 ملغ من البوتاسيوم، أي ما يعادل 23 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر. وإذا اعتبرنا أن حبة بطاطس متوسطة تزن 70 غراما، فإن تناول 2-3 حبات يوفر للجسم أكثر من نصف حاجته اليومية من البوتاسيوم.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة حصول البالغين على 3.5 غرام من البوتاسيوم يوميا. وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء المركز الطبي بجامعة أمستردام، أن البوتاسيوم يخفض مستوى ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى النساء اللواتي يتناولن أطعمة مالحة، حيث كل غرام من البوتاسيوم يخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 2.4 ملم عمود زئبق. كما أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي البطاطس على فيتامينات C وPP ومجموعة B وتحتوي بالإضافة إلى البوتاسيوم على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور.

ووفقا لها، للحصول على أكبر فائدة من البطاطس، من الأفضل سلقها أو شويها بقشرها. بالطبع المعالجة الحرارية تؤدي إلى فقدان نسبة عالية من فيتامين C، ولكن البوتاسيوم والمواد المفيدة الأخرى تبقى.

وتشير الطبيبة إلى أن سلبيات البطاطس هو ارتفاع مؤشر نسبة السكر، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. لذلك ينصح مرضى السكري بعدم الإفراط في تناولها.